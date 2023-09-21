Galatasaray beraberlikle kasasını doldurdu! İşte ilk maçtan kazandığı para

Galatasaray, Süper Lig'de 11 galibiyete karşılık alacağı para ödülünü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 beraberlikle elde etti.Avrupa'da Devler Ligi'ne yükselmeyi başaran ve grubundaki ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar 930 bin euroluk para ödülünü almaya hak kazandı.

Galatasaray beraberlikle kasasını doldurdu! İşte ilk maçtan kazandığı para
Galatasaray beraberlikle kasasını doldurdu
Editör: Nihat Çarboğa

Sarı-kırmızlı ekibin bu geliri, güncel döviz kuru üzerinden yaklaşık 27 milyon liraya tekabül ediyor.

Süper Lig'de galibiyet primi ise bu sezon 2 milyon 488 bin lira.

GALATASARAY BERABERLİKLE KASASINI DOLDURDU

Böylece Galatasaray, Süper Lig'de 11 maçta alabileceği para ödülüne, salt Kopenhag beraberliğiyle ulaşmış oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Kopenhag'ı yenseydi yaklaşık 81 milyon lira kazanacaktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda alınacak galibiyetin ödülü 2,8 milyon euro, güncel kurdan karşılığı ise 81 milyon lira.

Galatasaray beraberlikle kasasını doldurdu! İşte ilk maçtan kazandığı para - Resim : 1

Bu meblağ, Süper Lig'de bir takımın, sezon boyunca oynayacağı 38 maçın 33 kazanmasıyla alacağı prime denk geliyor.

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki toplam kazancı an itibarıyla 27,16 milyon euro

Kopenhag beraberliğiyle 930 bin avroluk gelir elde eden "Cim-Bom"un, Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam kazancı 27,16 milyon euroya ulaştı.

Galatasaray, Devler Ligi'nde gruplara kalmayı başararak, 15,64 milyon euroluk katılım payını kasasına koydu.

Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran sarı kırmızılı ekip, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin euro kazandı.

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Sarı-kırmızlı ekip, market payından da gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon euro yazdıracak.

Gruptan çıkma ödülü 9,6 milyon euro

Galatasaray, Devler Ligi'nde Kopenhag'ın yanı sıra Manchester United ve Bayern Münih'le tur mücadelesi verecek.

"Cim-Bom" şayet grupta ilk 2'de yer alıp tur atlarsa, alacağı galibiyet ve beraberlik primlerinin haricinde 9,6 milyon euro daha kazanabilecek.

# Galatasaray # uefa şampiyonlar ligi
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