Galatasaray Beşiktaş Derbisinde Deplasman Yasağı Olmayacak! Beşiktaş Taraftarı RAMS Park'ta Tribünde Olacak

Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi oplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Beşiktaş taraftarının RAMS Park'ta deplasman tribününde yer alabileceğine karar verdi.

Galatasaray Beşiktaş Derbisinde Deplasman Yasağı Olmayacak! Beşiktaş Taraftarı RAMS Park'ta Tribünde Olacak
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Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanacak. Haftanın maçında dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadele öncesi İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

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Beşiktaş Taraftarı Deplasmanda Yer Alabilecek!

Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi gerçekleştirilen İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı ile ilgili Beşiktaş'tan açıklama geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak derbide Beşiktaşlı taraftarların deplasman tribününde yer almalarına karar verildiği duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesaplarında da "Ali Sami Yen deplasmanındayız. Geliyoruz" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

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