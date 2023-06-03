Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde 397. randevu

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe yarın yapacakları derbiyle tarihte 397. kez karşı karşıya gelecek.

17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı, Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette Fenerbahçe üstün olan taraf. Sarı-lacivertliler, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında ezeli rakibi Galatasaray'ı geçmiş durumda.

Fenerbahçe, geride kalan 396 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 126 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe bu maçlarda Galatasaray ağlarına 540 gol atarken, sarı-kırmızılılar rakibine 493 golle yanıt verdi.

LİGDE 132. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 131 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-36 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 127 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇTA 5 BERABERLİK VAR

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 5'i berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelebildi. Söz konusu 10 derbide Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 8 kez fileleri havalandırdı.

Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

• Fenerbahçe 0-0 Galatasaray (17.03.2019 - Süper Lig)

• Galatasaray 2-2 Fenerbahçe (02.11.2018 - Süper Lig)

• Fenerbahçe 1-1 Galatasaray (14.04.2019 - Süper Lig)

• Galatasaray 0-0 Fenerbahçe (28.09.2019 - Süper Lig)

• Fenerbahçe 1-3 Galatasaray (23.02.2020 - Süper Lig)

• Galatasaray 0-0 Fenerbahçe (27.09.2020 - Süper Lig)

• Fenerbahçe 0-1 Galatasaray (06.02.2021 - Süper Lig)

• Galatasaray 1-2 Fenerbahçe (21.11.2021 - Süper Lig)

• Fenerbahçe 2-0 Galatasaray (10.04.2022 - Süper Lig)

• Fenerbahçe 0-3 Galatasaray (08.01.2023 - Süper Lig)