Galatasaray - Hull City maçının saati değişti! İşte karşılaşmanın başlayacağı yeni saat...

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Kocaeli'de karşılaşacak.

Mücadele öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray - Hull City maçının saati değişti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce 19.45'te başlayacağı duyurulan karşılaşma saat 20.30'a alındı.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele TV8'den naklen yayımlanacak.