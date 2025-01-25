Galatasaray Konyaspor maçını canlı izle!

Trendyol Süper Lig maçında Galatasaray ile Konyaspor takımları karşı karşıya geliyor. Galatasaray Konyaspor maçı mücadelesi öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı da yer alıyor...

Sude İnak Sude İnak
Galatasaray Konyaspor maçını canlı izle!
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Trendyol Süper Lig maçı büyük bir heyecanla devam ediyor. Galatasaray ile Konyaspor takımları karşı karşıya gelecek... Maç ile ilgili pek çok ayrıntı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte Galatasaray Konyaspor maçı canlı maç izle linki canlı skor bilgileri...

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Konyaspor takımları Trendyol Süper Lig maçında 25 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Konyaspor maçı beIN Sports Tod TV ve Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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