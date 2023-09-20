Galatasaray-Kopenhag maçı nefesleri kesti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında konuk ettiği Danimarka'nın Kopenhag ekibi ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada, 86. dakikada Sacha Boey ile 88. dakikada Tete'nin golleriyle skoru 2-2'ye getirdi ve gruplara bir puanla başladı.

DANİMARKA TEMSİLCİLERİNE KARŞI 5. SINAV

Galatasaray, daha önce Danimarka takımlarıyla 4 kez karşılaştı. Kopenhag ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Randers ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

MAÇ BAŞLADI

MAÇTAN NOTLAR

Ulusal Kanal muhabirlerinin aktardığına göre sarı kırmızılı ekip maça baskılı başladı. Taraftar baskısının oldukça yoğun olduğu aktarıldı.

Öte yandan bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Wilfried Zaha ise Kopenhag karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

7. dakikada Galatasaray, 7. dakikada Mauro Icardi ile gole yaklaştı.

12. dakikada Kopenhag'ta Learger, Torreira'ya yaptığı faul ardından sarı kart gördü.

16. dakikada Galatasaray bir gol daha kaçırdı! Icardi'nin pasında Kerem'in şutu auta gitti.

18. dakikada sarı kırmızılı ekip net pozisyon kaçırdı. Maça hakim taraf Galatasaray.

20. dakikada Muhammed Kerem Aktürkoğlu çok net gol pozisyonu kaçırdı

26. dakikada Kopenhag 30 numarali elias achouri hakemi kandırmaya yönelik hareket yapti. Top Galatasaray'a geçti.

27. dakikada Sergio Oliveira kaleye etkili bir şut çekti. Kaleci yakaladı.

36. dakikada Muhammed Elyounoussi Kopenhag adına gol attı.

Golün ardından sarı kırmızılı ekip tekrar baskıyı artırdı.

38. dakikada Toreira ortaladı topu ortaladı, Mertens'in kafa vuruşuyla top az farkla dışarı gitti.

41. dakikada Galatasaraylı Hakim Ziyech sarı kart gördü.

43. dakikada Hakim Ziyech bir sakatlık geciriyor. Sağlık görevlileri sahada.

45. İlk yarının son anlarında Galatasaray baskıyı sürdürüyor. Kopenhag'lı oyuncuların yavaş hareketleri taraftardan tepki topluyor. Öte yandan 2 dakika uzatma verildi.

Galatasaray faul kazandı ancak hakem faulü kullandırtmadan ilk yarıyı bitirdi

ilk yarı istatistikleri:

GS Kopengag

54 - Topla Oynama Yüzdesi - 46

5/8 - Toplam Şut - 2/2

İKİNCİ YARI BAŞLADI

48. dakikada faulü yapan 9 numara Diogo Gonçalves.

52. dakikada sarı kartı gören oyuncu Kopengah takımından Elias Jelert.

58. dakikada rakip takım Kopenhag 2. golü buldu. Golü atan futbolcu 9 numara Diogo Gonçalves.

Golün ardından Erem Demirbay çıktı Oliveira girdi, Mertens yerine ise Tete girdi.

İkinci yarıda rakip takımın baskısı yoğunlaştı.

65. dakikada Galatasaray arka arkaya 3 korner kullandı ancak golü bulamadı.

Kerem Aktüroğlu çıktı, Zaha girdi.

Hakim Ziyech çıktı, Barış Alper Yılmaz girdi.

70. dakikada 19 numaralı Kopenhaglı futbolcu Elias jelert kırmızı kart gördü.

Rakip takım 10 kişi.

77. dakikada Oliveira sarı kart gördü.

Nelson çıktı Ndombélé girdi.

Maçta heyecan doruğa ulaştı.

GOOOOOL!

85. dakikada Galatasaray golü buldu. Golü atan isim Sacha Boey.

GOOOOOL!

87. dakikada Galatasaray ikinci golü buluyor. Tribünler ayakta. Golü atan isim Tete.

Maç 2-2 beraberlikle sona erdi.