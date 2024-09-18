Galatasaray, liderlik koltuğunu ele geçirdi! Sarı-kırmızılılar 5'te 5 yaptı

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi konuk etti.

Rakibi karşısında zorlanmayan sarı-kırmızılılar, 11. dakikada Barış Alper Yılmaz, 26. dakikada Yunus Akgün ve 76. dakikada Michy Basthuayi'nin attığı gollerle 3-0 öne geçti.

Gaziantep FK'de 81. dakikada sahneye çıkan Furkan Soyalp farkı 2'ye indirdi. Kalan bölümde gol sesi çıkmayınca Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.

Gaziantep FK karşısından da galibiyetle ayrılan Cimbom, bu sonuçla Süper Lig'de 5'te 5 yaparak 15 puana ulaştı. Beşinci haftayı lider Fenerbahçe'nin gerisinde kapatan Galatasaray, eksik maçını 3 puanla tamamlayarak rakibinin 2 puan önüne geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezona da 5'te 5 yaparak başlayan Galatasaray, ligin 6. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ligde eksik maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak derbiye namağlup lider ünvanıyla moralli çıkacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ BU MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta da fileleri havalandırmayı başardı.

Ligin 2. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor, dördüncü haftasındaki Adana Demirspor ve beşinci haftasındaki Çaykur Rizespor maçlarında birer gol atan Barış Alper, Gaziantep FK ile yapılan üçüncü hafta erteleme müsabakasını da boş geçmedi.

Galatasaray'da önceki 3 sezonda çıktığı 79 lig maçında toplam 10 gol atan Barış, bu sezon 5 müsabakada 4 gole ulaştı.

YUNUS AKGÜN UZUN BİR ARADAN SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Galatasaray'ın altyapısından çıkan hücum oyuncusu Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla 603 gün sonra fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı formayla daha önce 46 Süper Lig maçına çıkan Yunus, 2 kez gol sevinci yaşayabildi. Galatasaray'da son olarak 2022-2023 sezonunun 21. haftasında, 28 Ocak 2023'te yapılan Giresunspor maçında skoru değiştiren Yunus, 603 gün sonra meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı.

Yunus, Galatasaray formasıyla çıktığı 67. resmi müsabakada 7. golünü kaydetti.

BATSHUAYI GOL SAYISINI 4'E YÜKSELTTİ

Galatasaray'ın Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, bu sezon 4. kez fileleri havalandırdı.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terleten Batshuayi, kariyerine sarı-kırmızılı formayla devam ediyor. Bu sezon sözleşme imzaladığı Galatasaray'da 8. resmi maçına çıkan 30 yaşındaki golcü, 4. kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 gol atan Batshuayi, Süper Lig'de de 2. kez skoru değiştirdi.

GAZİANTEP FK 3 PUANDA KALDI

Gaziantep temsilcisi, Süper Lig'de 4 müsabakada 3 puan toplayabildi.

Lige Sipay Bodrum FK galibiyetiyle giren kırmızı-siyahlı takım, sonrasında sırasıyla Samsunspor, Net Global Sivasspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Öte yandan, müsabakanın 81. dakikasında Furkan Soyalp, orta sahadan çektiği şutla fileleri havalandırdı. Skoru 3-1'e getiren golü kaydeden Furkan, ev sahibi takım taraftarları tarafından alkışlandı.