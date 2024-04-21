Galatasaray Pendik karşısında hata yapmadı

Galatasaray sahasında konuk ettiği Pendikspor'u mağlup edip puanını 90'a çıkardı... SAhasında oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrılan sarı kırmızılılar kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarladı.

Galatasaray Pendik karşısında hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Pendikspor, RAMS Park'ta karşılaştı. Sarı kırmızılılar karşılaşmadan 4-1'lik net bir galibiyet alarak haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 35. dakikada Icardi, 40. dakikada Abdülkerim, 76. dakikada Mertens ve uzatma dakikalarında penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Pendik'in tek golü 85. dakikada Alpaslan Öztürk'ten geldi.

Galatasaray bu sonuçla puanını 90'a çıkarttı. Pendikspor ise düşme hattında 30 puanda kaldı.

GALATASARAY REKORU TEKRARLADI

Galatasaray, Pendikspor mağlup etri ve Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarladı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 13 maçını kazanmıştı. Galatasaray, bu maçı da kazanarak seriyi 14 maça çıkarttı. Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı.

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# Galatasaray # Pendikspor
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