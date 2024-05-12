Galatasaray şampiyonluğa çok yakın

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında, VavaCars Fatih Karagümrük ile Galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştı.

Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan sarı kırmızılılar bir türlü ileride çoğalmayı başaramazken golü de kalesinde gördü. 34. dakikada Mendes Karagümrük'ü öne geçirdi. İlk yarı tam bu skorla sona erecek derken sahneye sarı kırmızılıların yıldızı Barış Alper çıktı. Milli oyuncu uzatma dakikalarında attığı golle maça dengeyi getirdi.

İkinci yarıya mutlak galibiyet parolası ile çıkan Galatasaray 70. dakikada Mertens ile öne geçmeyi başardı.Karagümrük 83. dakikada Marcao ile beraberliği yakalasa da 90. dakikada Berkan Kutlu Galatasaray'a 3-2'lik galibiyeti getirdi.

HAFTAYA BERABERLİK YETİYOR

Galatasaray bu galibiyetle ligin bitimine 2 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor... Sarı kırmızılılar haftaya dev derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Galatasaray'ın alacağı 1 puan sarı kırmızılara 24. şampiyonluğu getirecek.