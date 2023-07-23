Galatasaray transferde rakiplerini solladı!

Galatasaray, gelecek sezon için iddialı başlamak istiyor! Transfer çalışmalarına hızlı başlayan Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Fildişili oyuncu Wilfried Zaha ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Galatasaray transferde rakiplerini solladı!
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'yla görüşmelere başladı.

Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

İngiliz ekibi Crystal Palace'ın 9 sezondur formasını giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon 27 lig maçında 7 gol kaydetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan transfer çalışmalarına özel değerlendirmelerGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan transfer çalışmalarına özel değerlendirmelerSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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