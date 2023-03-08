Galatasaray transferi resmen açıkladı!

Galatasaray Kulübü, oyuncusu Patrick Van Aanholt'un Hollanda ekibi PSV'ye kiralandığını duyurdu.

Galatasaray transferi resmen açıkladı!
Galatasaray transferi resmen açıkladı / 2023
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Patrick Van Aanholt'un, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

# PSV # Galatasaray
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