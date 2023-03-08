Galatasaray transferi resmen açıkladı!
Galatasaray Kulübü, oyuncusu Patrick Van Aanholt'un Hollanda ekibi PSV'ye kiralandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Patrick Van Aanholt'un, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Profesyonel futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt'un 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/4LyXGtATBL— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 8, 2023
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