Galatasaray transferi resmen açıkladı!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Patrick Van Aanholt'un, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Profesyonel futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt'un 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/4LyXGtATBL — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 8, 2023