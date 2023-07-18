Galatasaray yabancı statüsünden rotayı yerli statüsüne çevirdi! Süper Lig'e yeşil pasaportlu orta saha

Galatasaray kulübü, yerli statüsüne kazandıramadığı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Demir yerine alternatif arıyor.

Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki sezonda, geçtiğimiz Spor Toto Süper Lig'in yabancı kuralları uygulanmaya devam edecek.

YABANCI KURALI NEDİR?

Trendyol Süper Lig'de 8+3 yabancı kuralı uygulanmaya devam edecek, Trendyol Süper Lig'de müsabakaya giren bir takım en fazla 8 yabancı oyuncu ile sahaya çıkarken, yedek kulübesi ile toplam 14 yabancı futbolcuya yer verebilecek.

Geçtiğimiz sezon kadrosuna Yusuf Demir'i katan Sarı - kırmızılı kulüp, Yusuf Demir'in yerli oyuncu statüsünü alamamış, kadroda şans tanıyamamıştı.

Katalan ekibi Barcelona'da 2020 - 2021 sezonunda forma giyen Yusuf Demir, Barcelona'ya kiralık olarak gitmiş, La Liga'da 6 kez ve Barcelona forması ile şampiyonlar Ligi'nde 3 kez formayı giymişti.

Bundesliga ekiplerinden Rapid Wien'den geçtiğimiz sezon Sarı - kırmızılı kulübe katılan Yusuf Demir, yabancı statüsünde oynadığı için Sarı - kırmızılı formada fazla şans bulamamış, toplam 5 kez Süper Lig'de oynayabilmişti.

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim kulübünde forma giyen 30 yaşındaki Türk asıllı futbolcu, yeşil pasaportu elinde bulunduruyor.

Sarı - kırmızılı kulübün Trendyol Süper Lig'de uygulanacak olan 8+3 yabancı kuralı ile Türk asıllı alternatifleri düşünmeye başladı.

Sarı - kırmızılı kulüp, Yusuf Demir'in yabancı statüsünde oynaması yüzünden yerli oyuncu arayışına başlamıştı. Sarı- kırmızılı kulüp rotayı yeşil pasaportu elinde bulunduran Kerem Demirbay'a çevirmiş durumda.

30 yaşındaki Türk asıllı orta saha, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 25 kez formayı giyerek toplam 1.545 dakika sahada kalmış, 4 kez fileleri havalandırıp, 3 kez asist yapmıştı.