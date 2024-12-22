Galatasaray yılı lider olarak kapatıyor: 5-1’lik zafer!

İLK YARI

Galatasaray, Kayseri’de erken bir penaltı fırsatı yakaladı. 4. dakikada Jakobs’un ortasında Attamah’ın eline çarpan top, hakem tarafından penaltı olarak değerlendirildi. Osimhen’in soğukkanlı vuruşu, Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. Ancak Kayserispor, 14. dakikada Bahoke ile skoru eşitledi: 1-1.

Kayserispor’un bu golü, maçın temposunu artırsa da 29. dakikada Osimhen’in vuruşuyla topun kaleciden dönmesi ve ardından Barış Alper Yılmaz ile gelen gol, Galatasaray’ı tekrar öne geçirdi: 1-2.

İlk yarının sonlarına doğru, Kayserispor’un Ali Karimi ile denediği uzak köşe şutunda Muslera topu kornere çeldi, ancak Galatasaray devreyi 2-1’lik üstünlükle kapattı.

İKİNCİ YARI

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Galatasaray, 51. dakikada Yunus Akgün’ün ceza yayı üzerinden yaptığı sert şutla farkı 2’ye çıkardı: 1-3. Kayserispor, 50. dakikada Morte ile gole yaklaşsa da Muslera’nın kurtarışı gole izin vermedi.

60. dakikada, maçın ilginç anlarından biri yaşandı. Galatasaray taraftarları, sahaya girerek Muslera ile fotoğraf çektirdi! Bu olay, Kayserispor tribünlerinden büyük tepki topladı ve birkaç dakika ara verilmesine neden oldu.

Ancak sahada Galatasaray yine üstün olan taraftı. 71. dakikada, Osimhen’in golüyle fark 3’e çıktı: 1-4. Galatasaray, 87. dakikada Barış Alper Yılmaz ile Kayserispor’u son darbeyi vurdu: 1-5.

Maçın sonunda, Sanchez’in şutunda Onurcan Piri’nin kurtarışı, Galatasaray’ın farkı daha da açma fırsatını engelledi. Ancak sonuca bakıldığında, 5-1’lik bu galibiyet sarı-kırmızılıların moral kaynağı oldu.