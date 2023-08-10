Galatasaray'a 2 yıldız futbolcu daha geliyor! Bu transferler çok konuşulacak

Başarılı teknik adam Okan Buruk Galatasaray için güçlü bir kadro kurma çabalarına tüm hızıyla devam ediyor. Transfer sürecinin başladığı günden bugüne kadar kadrosuna kattığı yıldız futbolcular ile oldukça ses getiren sarı-kırmızılı ekip; takıma 2 futbolcuyu daha dahil etmek istiyor. İşte transferin detayları...

TETE GALATASARAY'DA

Galatasaray geçtiğimiz günlerde anlaşma sağladığı 23 yaşındaki Brezilyalı genç futbolcu Tete’ye dün resmi olarak imza attırdı. Rams Park’ta son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 5 senelik sözleşme yaptı.

Galatasaray Kulübü'yle anlaşma sağlayan ve 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Tete, sezon başına 2.8 milyon euro alacak. Ayrıca sarı-kırmızılı kulüp, bonservisi elinde olan futbolcuya 3 milyon euro da imza parası ödeyecek.

Birçok hukuki süreç atlatan ve zor şartlar altında gerçekleşen Tete transferiyle de Galatasaray'ın kanatları yıldızlar karmasına döndü. Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Kerem, Barış Alper ve Yunus'un olduğu ekibe Brezilyalı futbolcu da eklendi.

Sarı-kırmızılı ekip Tete transferini bugün , hazırladığı bir video ile camiasına duyuracak.

PEKİ TETE TRANSFERİNDE NELER YAŞANDI

23 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmişti. Fenerbahçe'nin anlaşma sağlamak istediği fakat hukuki durumları gerekçe göstererek transfer listesinden çıkardığı Tete için Galatasaray devreye girdi. Uefa yaptığı incelemeler sonucunda transferin herhangi bir sorun teşkil etmediğine karar verdi. Avukatların olumlu dönüşleri üzerine Tete sarı-kırmızılı ekip ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

PAREDES VE RASHİCA TRANSFERİ YOLDA

Galatasaray'ın transferdeki hareketliliği devam ediyor. Son olarak Tete’yi kadrosuna katan ekip Paredes ve Rashica için çalışma içerisinde olduğunu belirtti. Süper lig de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılı ekip kadrosunu 2 yıldızı daha dahil etmek istiyor. Uzun süredir iki futbolcu için temaslarını sürdüren Cim-Bom’da transferlerin sona yaklaştığı tahmin ediliyor. Arjantinli futbolcu Paredes için vatandaşı olan Mauro Icardi'nin de devreye girdiği biliniyor.