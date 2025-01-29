Galatasaray’a Litvanya’da ağır yenilgi! Rytas Vilnius’a 86-66 mağlup oldu

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta, Rytas Arena’da oynanan mücadeleye Galatasaray iyi başladı. İlk çeyreği 20-15 önde kapatan temsilcimiz, soyunma odasına da 37-34’lük üstünlükle gitti. Ancak ikinci yarıda işler tersine döndü.

Üçüncü çeyrekte hücum ritmini yakalayan Rytas, 60-56 öne geçerken, son çeyrekte ise Galatasaray savunmasını tamamen aşarak farkı açtı. Son 10 dakikada Galatasaray’a yalnızca 10 sayı izni veren Litvanya ekibi, maçtan 86-66 galip ayrıldı.

RYTAS’TA BEŞ OYUNCU ÇİFT HANELERE ÇIKTI

Ev sahibi ekipte Radzevicius 16 sayı, Masiulis ise 13 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Rytas’ta toplam beş oyuncu çift haneli skor üretirken, takım olarak sergiledikleri dengeli hücum performansı galibiyeti getirdi.

Sarı-kırmızılılar cephesinde ise Livingston’ın 14 sayısı mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı. Galatasaray, özellikle son çeyrekte yaptığı top kayıpları ve savunmada verdiği açıklarla rakibine teslim oldu.