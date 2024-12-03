Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı'nın katılamayacağı maçlar belli oldu

Son lig maçında sakatlanan ve sol ayak bileği kemiklerinde ödem ile ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı dört maçı kaçıracak. İşte detaylar...

Sude İnak Sude İnak
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı'nın katılamayacağı maçlar belli oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan bir süre uzak kalacak. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Bardakcı biri Avrupa Ligi olmak üzere toplam dört karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu maçlar arasında Süper Lig’de oynanacak Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor mücadeleleri ile UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö’ye karşı yapılacak kritik karşılaşma bulunuyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un, Bardakcı'nın yokluğunda savunma hattında nasıl bir düzen kuracağı merakla bekleniyor. Özellikle Malmö maçı, Galatasaray'ın Avrupa Ligi’ndeki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Bu süreçte savunmada görev alacak oyuncuların performansı, takımın başarısı üzerinde belirleyici olacak.

Galatasaray camiası ise tecrübeli oyuncunun bir an önce iyileşmesi ve sahalara dönmesi için sabırsızlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Galatasaray
Günün Manşetleri
Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Devlet Bahçeli, Özgür Özel'i hedef aldı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma
5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor
Enflasyon rakamları açıklandı
32 şehirde DEAŞ operasyonu
Bir asker şehit oldu
Çok Okunanlar
Sağlık ve İmar Yönetmeliklerinde önemli değişiklikler Sağlık ve İmar Yönetmeliklerinde önemli değişiklikler
Akdeniz'de deprem! Akdeniz'de deprem!
Dışişleri’nden yeni atamalar: Görevler belli oldu! Dışişleri’nden yeni atamalar: Görevler belli oldu!
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
Bir asker şehit oldu Bir asker şehit oldu