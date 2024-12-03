Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı'nın katılamayacağı maçlar belli oldu

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan bir süre uzak kalacak. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Bardakcı biri Avrupa Ligi olmak üzere toplam dört karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu maçlar arasında Süper Lig’de oynanacak Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor mücadeleleri ile UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö’ye karşı yapılacak kritik karşılaşma bulunuyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un, Bardakcı'nın yokluğunda savunma hattında nasıl bir düzen kuracağı merakla bekleniyor. Özellikle Malmö maçı, Galatasaray'ın Avrupa Ligi’ndeki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Bu süreçte savunmada görev alacak oyuncuların performansı, takımın başarısı üzerinde belirleyici olacak.

Galatasaray camiası ise tecrübeli oyuncunun bir an önce iyileşmesi ve sahalara dönmesi için sabırsızlanıyor.