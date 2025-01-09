Galatasaray'da ayrılık

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu David Efianayi ile yollar ayrıldı. İşte ayrıntılar....

Mert Sagit Mert Sagit
Galatasaray'da ayrılık
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu David Efianayi ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen 29 yaşındaki oyun kurucu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

David Efianayi, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 8 maçta 3,1 sayı ortalamasıyla oynadı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 müsabakada 4,5 sayı ortalaması yakalayan Efianayi, ayrıca 1,8 ribaunt ve 1,3 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Galatasaray basketbol
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