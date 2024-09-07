Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine kiralandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, Taylan Antalya'nın satın alma opsiyonlu olarak Bodrumspor FK'ye kiralandığını duyurdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine kiralandı
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir oyuncuyla yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, 2019 yazında BB Erzurumspor'dan transfer ettiği ve son 2 sezondur kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Taylan Antalyalı'yı satın alma opsiyonlu olarak Bodrumspor FK'ye kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Taylan Antalyalı’nın 2024-2025 sezonu için Bodrumspor Spor Faaliyetleri A.Ş.’ye satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Taylan Antalyalı, 2022-2023 sezonunda MKE Ankaragücü'nde, 2023-2024 sezonunda ise Samsunspor'da kiralık olarak forma giymişti. 29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Samsun ekibiyle çıktığı 26 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetmişti.

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