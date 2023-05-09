Galatasaray'da flaş gelişme! Başantrenör Andreas Pistiolis ile yollar ayrıldı
Galatasaray Nef, geçtiğimiz sezondan bu yana takımın başantrenörlüğünü sürdüren Yunan Andreas Pistiolis ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Galatasaray Nef'te flaş bir ayrılık yaşandı. Ayrılığa ilişkin açıklama sarı-kırmızılıların internet sitesinden yapıldı.
Galatasaray Nef, başantrenör Andreas Pistiolis ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Galatasaray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- 2021/22 sezonu ikinci yarısından itibaren Galatasaray Nef Başantrenörü olarak görev yapan Andreas Pistiolis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon mart ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince özveri ile çalışan Andreas Pistiolis'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
ANDRESAS PISTIOLIS'İN KARİYERİ
Antrenörlük kariyerine 1996-2005 yılları arasında Panathinaikos altyapısında başlayan Andreas Pistiolis, 2005 yılında Panathinaikos A takımında yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. Pistiolis, burada geçirdiği 7 sezon boyunca Sırp antrenör Zeljko Obradovic'in yardımcılığını üstlendi.
2013-2014 sezonunda Dimitris Itoudis'in yardımcılığında Banvit'te bir sezon geçiren Pistiolis, yine Dimitris Itoudis ile 2014 yılından beri CSKA Moskova'nın birinci yardımcı antrenörlüğü görevini sürdürdü.
Kaynak: Anadolu AjansıGalatasaray taraftarı rekor kırdı! Giresunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması Dev derbide gülen taraf Beşiktaş