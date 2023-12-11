Galatasaray'da Sezona Bedel Maç! 12,4 Milyon Euroluk 90 Dakika!

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile baş başa zirve yarışını sürdüren Galatasaray, rotasını Avrupa'ya çevirdi.

Galatasaray'da Sezona Bedel Maç! 12,4 Milyon Euroluk 90 Dakika!
Galatasaray'da Sezona Bedel Maç! 12,4 Milyon Euroluk 90 Dakika!
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Cimbom, tam 23 yıl önce Arsenal'ı yenerek UEFA Kupası'nı kazandığı Parken Stadı'nda salı günü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için mücadele verecek. Rakip, stadın ev sahibi Kopenhag. Sarı-kırmızılılar için bu mücadelenin anlamı çok büyük. Galibiyet, beraberlik veya mağlubiyet, farklı olasılıkları gündeme getireceği için camia maça 'bir sezona bedel' gözüyle bakıyor.

Transfer Şekillenecek

Galibiyet; tur, para ve prestij anlamına geliyor. Ara transfer dönemdeki takviyeler; galibiyete veya beraberlik durumunda gidilecek UEFA Avrupa Ligi'ne göre şekillenecek. En kötü senaryo ise mağlubiyet. Bu durumda gözler Manchester United-Bayern Münih maçına çevrilecek. İngiliz devi kazanırsa Avrupa'dan elenme ihtimali var ve bu; para, prestij ve moral kaybı demek; ayrıca iki sezondur yapılan yatırımların karşılığı alınamamış olacak. Bir anlamda çarşamba sabahı Galatasaray için yeni bir sayfa açılacak.

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# Galatasaray # kopenhag
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