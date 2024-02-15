Galatasaray'da son söz İcardi'nin

Galatasaray Avrupa Ligi'nde sahasında Sparta Prag'ı konuk etti. Müthiş bir heyecana sahne olan maçı Galatasray 3-2 kazanmayı başardı. Maçın rövanşı haftaya Prag'ta oynanacak.

Galatasaray'da son söz İcardi'nin
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile RAMS Park Stadı’nda karşılaştı... Maça taraftarının büyük desteğiyle başlayan sarı kırmızılılar 19. dakikada Krem Demirbay ile öne geçmeyi başardı. Sol çaprazda topu alan Kerem Demirbay topla ceza sahası içine girdi. Kerem'in çaprazdan sert şutunda top direk dibinden ağlarla buluştu.

SON SÖZ ICARDİ'DEN

Karşılaşmanın ilk yarısı bu şekilde sona ererken ikinci yarı Galatasaray için kabus gibi başladı. 46. dakikada Preciado ile beraberliği yakaladı.

60. dakikada Mertens sarı kırmızılıları tekrar öne geçirse de 62. dakikada Nelsson'un gördüğü kırmızı kart temsilcimizin bütün planlarını bozdu. Kırmızı karttan 3 dakika sonra Sparta Prag durumu 2-2'ye getirdi. 80. dakikada Sparta Prag da kırmızı kart gördü. Maçın son sözünü Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi söyledi. 90. dakikada yıldız oyuncu attığı golle durumu 3-2'ye getirdi ve sarı kırmızılılar maçtan zaferle ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı 22 Şubat tarihinde Prag'ta oynanacak.

# Mauro Icardi # Galatasaray
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