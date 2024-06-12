Galatasaray'da yeni transfer

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2024/25 sezonu için kadrosunu şekillendirirken, Aliağa Petkimspor forması giyen ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde maç başına ortalama 19.8 sayı atarak ligde bu alanda ikinci sıraya yerleşen Amerikalı oyuncuyu kadrosuna kattı.

Galatasaray'da yeni transfer
Editör: Yağmur Biçen

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2024/25 sezonu için kadrosunu şekillendirirken, Aliağa Petkimspor forması giyen ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde maç başına ortalama 19.8 sayı atarak ligde bu alanda ikinci sıraya yerleşen Amerikalı oyuncuyu kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Aliağa Petkimspor adına 30 maçta toplam 595 sayı üreten bu oyuncu, aynı zamanda ligde maç başına en yüksek skor ortalamasına sahip ikinci oyuncu oldu. Performansı sadece skorlama ile sınırlı kalmayıp, maç başına 5.6 ribaunt, 4.0 asist ve 16.5 verimlilik puanı ortalamaları ile de dikkat çektiği belirtildi.

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# basketbol # Galatasaray
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