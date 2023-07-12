Galatasaray'dan Angelino açıklaması! Taraftarların sabırsızlıkla beklediği KAP geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan Angelino ile ilgili KAP açıklaması geldi. Sarı-kırmızılılar İspanyol sol bek oyuncusunun transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray'dan Angelino açıklaması! Taraftarların sabırsızlıkla beklediği KAP geldi
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da transferde hareketlilik devam ediyor.

Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına hazırlanan Cimbom'un transfer listesindeki ilk hedeflerinden olan Angelino konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ!

Sarı-kırmızılılar, Leipzig Kulübünde forma giyen İspanyol sol bek Angelino'nun transferi için görüşmelere başladığını açıkladı.

Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

- Profesyonel futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Leipzig ile resmi görüşmeler başlanmıştır.

Manchester City'den Leipzig'e 2021-2022 sezonunda transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Hoffenheim'da geçirmişti.

# Galatasaray # Angelino # transfer
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