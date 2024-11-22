Galatasaray'dan Osimhen ve Icardi'yi unutturacak transfer: Manchester United ile temas

Galatasaray, Rashford’u eski formuna kavuşturmak amacıyla Osimhen modelini kullanmayı planlıyor. Bu yöntem, Rashford’un transferini kolaylaştırabilir.

RASHFORD’UN KARARI BEKLENİYOR

Ancak, transferin önündeki tek engel, Rashford’un Galatasaray’a gelme kararını vermemiş olması. Manchester United’ın, Rashford’un yeniden form tutacağı bir ortam arayışına girmesi, bu transferin gerçekleşmesine olanak tanıyabilir.

OKAN BURUK TRANSFERİ İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rashford’un kadroya katılmasının takım için büyük avantaj sağlayacağını vurguladı. Rashford’un hem forvet hem de kanatlarda oynayabilmesi, Buruk’un bu transferi istemesinin ana nedeni.

DÜNYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRIR

Bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray için tarihi bir adım olabilir. Rashford’un Galatasaray’da yeniden doğuşu, dünya futbolunda geniş yankı uyandırabilir.