Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu! İşte 3. turdaki olası rakipler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi ön eleme maçları heyecanı devam ediyor.

2. ön eleme turu maçları bu hafta içi oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Bu turda turnuvaya dahil olacak olan Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius ile karşılaşacak. İlk maçta 25 Temmuz Salı günü rakibine konuk olacak olan Cimbom, rövanş karşılaşmasında rakibini 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da ağırlayacak.

3. TURDAKİ MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU!

2. ön eleme turunda boy gösterecek olan Galatasaray'ın, bu turu geçmesi halinde 3. turda karşılaşacağı muhtemel rakipleri de oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi.

Galatasaray, 2. eleme turunu geçmesi halinde Ludogorets (Bulgaristan)-Olimpija Ljubljana (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları 8-9 Ağustos, rövanşları ise 15-16 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

ŞAMPİYONLAR YOLU:

• Rakow (Polonya)/Karabağ (Azerbaycan) - Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi)/BATE Borisov (Belarus)

• Zrinjski (Bosna Hersek)/Slovan Bratislava (Slovakya) - Sheriff (Moldova)/Maccabi Haifa (İsrail)

• AEK (Yunanistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Astana (Kazakistan)

• Ludogorets (Bulgaristan)/Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Zalgiris (Litvanya)/Galatasaray

• Breidablik (İzlanda)/Kopenhag (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)

• Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Hacken (İsveç) - Helsinki (Finlandiya)/Molde (Norveç)

LİG YOLU:

• Braga (Portekiz) - Baçka (Sırbistan)

• Rangers (İskoçya) - Servette (İsviçre)/Genk (Belçika)

• Dnipro (Ukrayna)/Panathinaikos (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa)

• PSV Eindhoven (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)

ELENMESİ HALİNDEKİ MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius'a elenmesi durumunda, UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Hacken (İsveç) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak