Galatasaray'ın Rakipleri Haftayı Nasıl Geçirdi? İşte Cimbom'un Rakiplerinin Son Durumları

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın A Grubu'ndaki rakipleri de kendi liglerinde bu haftaki maçlarını tamamladı. Avrupa kupalarında Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele eden Cimbom, 3 Ekim Salı günü İngiltere'de Manchester United'a konuk olacak.

Bayern Münih 7 Fark Attı

Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, sahasında Bochum'u ağırladı. Bavyera ekibi; Eric Maxim Choupo-Moting, Harry Kane, Matthijs de Light ve Leroy Sane'nin golleriyle ilk yarıyı 4-0'lık skorla önde kapatmayı başardı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bayern Münih, 54. ve 81. dakikada Harry Kane ve 81. dakikada Mathys Tel'in ayağından bulduğu gollerle mücadeleden 7-0 ile galip ayrılmasını bildi. 5 haftası geride kalan Bundesliga'da Bayern Münih topladığı 13 puanla ilk sırada yer alıyor.

Manchester United Burnley Galibiyetiyle Moral Buldu

Galatasaray'ın rakiplerinden Manchester United, Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda Burnley ile karşı karşıya geldi. Geride bıraktığı 5 mücadelede 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Kırmızı Şeytanlar, 45. dakikada Bruno Fernandes'in ağları sarsmasıyla bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve iki hafta aranın ardından 3 puanı almasını bildi. Manchester ekibi, ligde 9 puanla 9. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında 3 Ekim Salı günü Manchester United'a konuk olacak.

Kopenhag Ligde Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta içi Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında RAMS Park'ta ağırladığı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldığı rakibi Kopenhag ise ligde deplasmanda Brondby ile karşı karşıya geldi.

Josip Radosevic'in ayağından bulduğu golle Brondby, Kopenhag karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Diogo Gonçalves'in golüyle Kopenhag eşitliği yakalarken, hi Omoijuanfo 69. dakikada Brondby'yi yeniden öne geçirdi. Ancak Kopenhag, Roony Bardghji'nin 84. ve 89. dakikalardaki golleriyle maçtan 3-2 galip ayrıldı. Kopenhag, Danimarka SuperLiga'da 9. haftanın ardından 22 puanla liderliğini sürdürdü.