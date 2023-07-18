Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Litvanya'nın Zalgiris takımı oldu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2.eleme turundaki rakibi Zalgiris takımı ile ilk maçını 25 - 26 Temmuz arasında oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.eleme turundaki rakibi Zalgiris ile oynayacağı maçın rövanşını 1 - 2 Ağustos tarihleri arasında oynayacak temsilcimiz Galatasaray.

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