Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Litvanya'nın Zalgiris takımı oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2.eleme turundaki rakibi Zalgiris takımı ile ilk maçını 25 - 26 Temmuz arasında oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2.eleme turundaki rakibi Zalgiris ile oynayacağı maçın rövanşını 1 - 2 Ağustos tarihleri arasında oynayacak temsilcimiz Galatasaray.
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