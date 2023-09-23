Gaziantep FK ilk galibiyetini aldı

İlk yarısı golsüz sona eren maçta sessizliği 74. dakikada Draguş bozdu. 90+5'te Ajeti farkı ikiye çıkardı.

2-0'lık skorla Gaziantep 6. maç sonunda ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi. Galibiyetsiz İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.

Gaziantep bir sonraki maçında Samsunspor'la karşılaşacak. İstanbulspor ise Galatasaray'ı misafir edecek.

GAZİANTEP FK İLK GALİBİYETİNİ ALDI

24. dakikada sol kanattan gelişen atakta Vefa Temel'in ara pasında kale önünde topla buluşan Ndao'nun vuruşunda kaleci Nita, eliyle topu ceza sahasının yanına doğru çevirdi.

40. dakikada İstanbulspor'un sağ kanattan yaptığı atağında Rroca'ın ortaladığı topa ceza sahasında Loshaj'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada ev sahibi Gaziantep FK'nin sağ kanattaki atağında ceza sahasına sokulan Furkan Soyalp'ın çektiği şutta, kale çizgisindeki Okan Erdoğan topu ayağıyla uzaklaştırdı.

KARŞILAŞMANIN İLK YARISI GOLSÜZ BİTTİ

69. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Gradel'in ortasıyla ceza sahasında topla buluşan Denis Dragus'un vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

74. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Markovic'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Denis Dragus, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

90+5. dakikada Markovic'in ceza sahasının sağından kale önüne attığı topla buluşan Ajeti, meşin yuvarlağı kaleci Jensen'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.

Maç ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.