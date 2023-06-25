Giresunspor'da İrfan Buz dönemi sona erdi

Giresunspor'da teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrıldı. Giresunspor, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i 16. sırada tamamlayarak Spor Toto 1. Lig'e düşmüştü.

Giresunspor'da İrfan Buz dönemi sona erdi
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Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden, ancak sezonu 16. tamamlayarak Spor Toto 1. Lig'e düşen Giresunspor'da yeni bir gelişme yaşandı.

Yeşil-beyazlılar, teknik direktör İrfan Buz ile yola devam etmeme kararı aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Futbol A Takım Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine göstermiş oldukları çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

# giresunspor # İrfan Buz
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