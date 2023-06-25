Giresunspor'da İrfan Buz dönemi sona erdi

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden, ancak sezonu 16. tamamlayarak Spor Toto 1. Lig'e düşen Giresunspor'da yeni bir gelişme yaşandı.

Yeşil-beyazlılar, teknik direktör İrfan Buz ile yola devam etmeme kararı aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Futbol A Takım Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine göstermiş oldukları çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.