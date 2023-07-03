Göztepe'den büyük ayrılık hareketi
İzmir takımlarından Sarı-Kırmızılı kulüp, en son 2021-2022 sezonunda Spor Toto Süperlig'de mücadele etmiş, istediği başarıyı elde edemeyip 1.Lig'e düşmüştü. Göztepe, istediği başarıyı 1.Lig'de de yakalayamamıştı. 2023-2024 sezonunda yeni bir kadro hedefleyen kulüpten gidecek isimler belli oldu.
1. Lig ekiplerinden Göztepe, geçen sezon kadroda yer alan 6'sı kiralık olmak üzere 10 isimle yollarını ayırdı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2022-2023 sezon sonu itibarıyla sözleşmeleri sona eren Yasin Öztekin, Dino Arslanagic, Marko Mihojevic ve Tarık Çamdal'a ayrıca kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte kulüplerine geri dönen Emir Ortakaya, Ekrem Kılıçarslan, Ali Akman, Hikmet Çiftçi, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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