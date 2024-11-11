Hakem Halil Umut Meler'e saldırı davasında yeni gelişme
Ankaragücü Spor Kulübü’nün eski Başkanı Faruk Koca, Hakem Halil Umut Meler'e saldırı davasında 3 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını erteledi.
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Hakem Halil Umut Meler’e yönelik yumruklu saldırıya ilişkin dört sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Ankaragücü Kulübü’nün eski başkanı Faruk Koca, yaralama, tehdit ve ‘Sporda Şiddet Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu’na aykırılık suçlarından 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Koca'ya verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Geçen sezon Süper Lig'de Ankaragücü ile Çaykru Rizespor arasında oynanan mücadelede son düdükle birlikte saha karışmıştı.
Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.