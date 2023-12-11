Hakemler Önümüzdeki Hafta Maça Çıkmayacak
Türk futbolunda skandal gece... Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın ardından sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Saldırının ardından Halil Umut Meler'in sol gözü morardı.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında ortalık karıştı. 1-1 biten maçın sonunda MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın ardından sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Saldırının ardından Halil Umut Meler'in sol gözü morardı.
Hakemler bu skandal olaydan sonra gelecek hafta maç yönetmeme kararı aldı.