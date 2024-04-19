Hakemler yalan makinesine bağlanacak

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko hakenmleri yalan makinesine bağlayacak.

Konu hakkında The Athletic'e konuşan Shevchenko, "Yalan makinesini daha fazla bilgi edinmek ve hangi hakemlerle çalışabileceğimizi anlamak için bir fırsat olarak görüyoruz. Sıfırdan başlıyoruz" açıklamasında bulundu. Testte başarısız olanların hakemlikten derhal ihraç edileceği açıklanırken FK Minaj'ın eski antrenörü Volodymyr Sharan kararı eleştirerek, "Bu çok fazla kontrol" dedi.

YALAN MAKİNESİ NEDİR?

Yalan makinesi (poligraf) sorgulama sırasında insana bağlanarak yalan söyleyip söylemediğini tespit etmeye çalışan alet. Temel olarak yalan söyleyen insanın vücudundaki fizyolojik değişimleri (kan basıncı ve nabız artışı gibi) ölçerek çalışır. Backster etkisini de keşfetmiş olan Cleve Backster tarafından icat edilmiştir. Özellikle Amerika'da büyük ölçüde kullanım alanı bulmuş, bir dönem adli delil olarak bile değerlendirilmiş, daha sonraları tarafsız uzmanların görüşleri doğrultusunda şüpheyle yaklaşılmıştır.