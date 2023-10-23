Havai Fİşek Futbolcuya İsabet Etti! Maç Tatil Edildi

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathianikos,tatil edilen Olympiakos maçı sırasında havai fişek isabet eden futbolcusu Juankar'ın kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Havai Fİşek Futbolcuya İsabet Etti! Maç Tatil Edildi
Havai Fİşek Futbolcuya İsabet Etti! Maç Tatil Edildi
Editör: Nihat Çarboğa

Ligin 8. haftasında Olympiakos'un Panathinaikos'u konuk ettiği dün oynanan karşılaşma, tribünlerden atılan havai fişeğin, ısınmak amacıyla yedek kulübesinden çıkan Panathinaikoslu İspanyol oyuncu Juankar'a isabet etmesinin ardından 50. dakikada tatil edildi.

Havai Fİşek Futbolcuya İsabet Etti!

Panathinaikos'un sosyal paylaşım sitelerinden yapılan açıklamada, Juankar'ın kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığı ve gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Havai Fİşek Futbolcuya İsabet Etti! Maç Tatil Edildi - Resim : 1

Panathinaikos, 1-1 eşitlikle devam ederken tatil edilen müsabakanın sonucunun belirlenmesi için "mahkemeye başvuracaklarını" da ifade etti.

İki takım arasında oynanan Atina derbilerinde, daha önce de birçok olay yaşanmıştı. Taraftar ile emniyet güçleri arasında tribünde yaşanan çatışmalar nedeniyle 2019 yılındaki maç, yine tatil edilmişti.

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# panathinaikos # Olympiakos
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