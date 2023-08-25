Heyecan başlıyor! Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Ataşehir Belediye Spor - Ankara Büyükşehir Belediyesi karşılaşması ile sezonu açıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonu perdelerini açıyor. 27 Ağustos Pazar günü Ataşehir Belediye Spor ile geçen yılın şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K arasında oynanacak karşılaşma, İBB Esatpaşa Stadı’nda saat 12.00’de başlayacak. 16 takımın mücadele edeceği Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde, sezon sonunda ligi son 3 sırada bitiren takımlar bir alt lige düşerken, 30 hafta sonunda zirvenin sahibi olan takım ise play-off turu oynamadan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin şampiyonu olacak.

TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ HEYECANI BAŞLIYOR!

24 Aralık tarihinde araya girecek olan Süper Lig, 14 Ocak 2024’te başlayacak olan ikinci devrenin ardından 5 Mayıs tarihinde sona erecek.



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 27 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmalar şöyle:

15.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi - Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor

16.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük

16.00 Beşiktaş - ALG Spor

16.00 Trabzonspor- KDZ.Ereğli Belediye Spor

17.00 Amed Sportif Faaliyetler - 1207 Antalyaspor

17.00 Adana İdmanyurduspor - Hakkarigücü Spor

18.00 Beylerbeyi Spor Kulübü - Fatih Vatan Spor