Hırvatistan Türkiye Maçı Canlı İzle! TRT 1 Canlı Maç İzle!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) eleme maçları heyecanı devam ediyor. Avrupa Elemeleri'nde D Grubu'nda yer alan Türkiye, gruptaki 6. maçında bu akşam Hırvatistan'a konuk oluyor. Kritik mücadele öncesi futbolseverler Hırvatistan Türkiye maçı TRT 1 canlı izleme yollarını araştırmaya başladı.

İki Takım da 3 Puan Hedefliyor!

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar isimlerini doğrudan EURO 2024 finallerine yazdırmaya hak kazanacak. Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nda Hırvatistan, Ermenistan, Letonya ve Galler de yer alıyor.

Türkiye, grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Gruptaki ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup etmeyi başaran Türkiye, ikinci maçında ise Hırvatistan'a sahasında 2-0 kaybetmişti. Üçüncü maçında deplasmanda Letonya'yı 3-2 ve dördüncü maçında sahasında Galler'i 2-0 yenmeyi başaran Türkiye, beşinci maçında ise sahasında Ermenistan ile 1-1 berabere kalmıştı. Türkiye, topladığı 10 puanla grupta ikinci sırada yer alıyor.

Hırvatistan ise grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. İlk maçında Galler ile kendi sahasında 1-1 berabere kalan Hırvatistan, ikinci maçında deplasmanda Türkiye'yi 2-0, üçüncü maçında Letonya'yı sahasında 5-0 ve dördüncü maçında deplasmanda Ermenistan'ı 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Hırvatistan ile Türkiye arasındaki kritik maçta iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. A Milli Futbol Takımımız, Hırvatistan maçının ardından 15 Ekim'de kendi sahasında Letonya ve 21 Kasım'da deplasmanda Galler ile oynayacağı maçlarla elemeleri tamamlayacak. Hırvatistan ise Türkiye maçının ardından 15 Ekim'de Galler'e konuk olurken 18 Kasım'da Letonya deplasmanına çıkacak ve 21 Kasım'da sahasında Ermenistan ile oynayacağı mücadeleyle eleme maçlarını tamamlayacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Rayyan Baniya (Trabzonspor), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Hırvatistan Türkiye Maçı TRT 1 Canlı İzle!

Futbolseverler, Hırvatistan Türkiye maçı öncesi karşılaşmanın yayın bilgileriyle ilgili detayları araştırıyor. Peki Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda? Hırvatistan Türkiye maçı nereden izlenir?

Hırvatistan ile Türkiye arasında oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Hırvatistan Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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