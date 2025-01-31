Houston Rockets'te oynayan Alperen Şengün NBA All-Star'a seçilen 2. Türk oldu

NBA'de 2021 yılından beri oynayan 22 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün, bu sezon maç başına 19,1 sayı, 10,4 ribaunt ve 5,0 asist ortalamalarıyla Rockets'ın öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ın oyuncusu Alperen Şengün, NBA All-Star'a seçilen 2. Türk oyuncu oldu.

Rockets, Şengün'ün de katkılarıyla 32 galibiyet, 15 mağlubiyetle şu anda Batı Konferansı'nda 2. sırada bulunuyor.

Şengün, 2007'de All-Star'a seçilen Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star olmayı başaran 2. Türk oyuncu olmayı başardı.

NBA All-Star Maçı, 16 Şubat'ta her iki konferansın ilk 5 oyuncuları ve NBA baş antrenörleri tarafından seçilen 14 yedek oyuncu olmak üzere ligin en iyi 24 yeteneğini bir araya getirecek.

Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James, 21. kez all-star seçilerek rekor kırdı ve Batı Konferansı'nda Alperen Şengün ile birlikte All-Star maçında aynı takımda yer alacak.

Şengün, Batı Konferansı All-Star kadrosunda LeBron James, Stephen Curry, Nikola Jokic, Kevin Durant ve James Harden gibi yıldızlarla parkeye çıkacak.

2025 NBA All-Star organizasyonu, San Francisco'daki Chase Center'da oynanacak.

NBA ALL-STAR MAÇINDA PARKEYE ÇIKACAK 24 OYUNCU ŞU ŞEKİLDE:

- Doğu Konferansı All-Star ilk 5'i

Jalen Brunson (New York Knicks)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

- Doğu Konferansı All-Star yedekleri

Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Tyler Herro (Miami Heat)

Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

Pascal Siakam (Indiana Pacers)

- Batı Konferansı All-Star ilk 5'i

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

- Batı Konferansı All-Star yedekleri

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

James Harden (LA Clippers)

Jaren Jackson (Memphis Grizzlies)

Alperen Şengün (Houston Rockets)

Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)