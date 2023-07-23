İcardi Arjantin'e mi dönüyor? Wanda Nara başka testler verecek!

Mauro Icardi'nin, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da gösterdiği güzel performans ile taraftarların sevgisini kazanmış, şampiyonluk yaşamıştı. Bu güzel sezonun ardından Türkiye'de kalacak gibi görünüyordu.

Sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşma tamamlanmak üzere gibi görünüyordu, ancak eşi Wanda Nara'nın devam eden sağlık sorunları, görüşmeleri yavaşlattı.

Wanda Nara, tıbbi testlerden geçtiğini ve sonuçların olumlu olmadığını açıklayan bir gönderi paylaştı.

Model ve sunucu, kendisi için sırada ne olduğunu görmeyi beklerken başka testlerden de geçecek.

TyC Sport'un haberine göre İcardi, Galatasaray ile anlaşmayı ve ardından eşi ve ailesiyle birlikte olmak için altı aylığına Arjantin'e kiralık gitmeyi düşünüyor.

Şu anda hem Icardi hem de Wanda Nara gelecekleri hakkında bir karar vermeden önce daha fazla bilgi bekliyor.