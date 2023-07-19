İcardi devreye girecek! Galatasaray Mertens yerine o ismi düşünüyor

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış, Şampiyonlar Ligi'ne biletini almıştı. Sarı - kırmızılı kulüp geçen sezon, Erden Timur'un başarılı transfer politikası ile Galatasaray'da başarılı transferlere imza atmış, taraftarların sevgisini kazanmayı başarmıştı.

Sarı - kırmızılı kulüp geçen sezon şampiyonluğu yaşamıştı. Önümüzdeki sezon daha çok kulvarda mücadelesi edecek olan Sarı - kırmızı kulüp kadroda genişlemeye gitmeyi hedefliyor.

Önümüzdeki sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Sarı - kırmızılı kulübün yaş ortalaması 27,33 olması, endişelere neden oluyor.

TARAFTARLAR KADRODAN MEMNUN

Galatasaray taraftarları, Erden Timur'un başarısını kabullenmiş bunu birçok kez sosyal medyalardan duyurmuş olsa da Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olmanın verdiği sorumluluk ile kadroda gençleşmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon mücadeleleri ile taraftarların başında taht kuran, 37 yaşındaki Muslera ve 36 yaşındaki Mertens yerine yeni isimler arayışına başlamıştı Sarı - kırmızılı kulüp.

MERTENS YERİNE O İSİM İÇİN İCARDİ ARAYA GİRECEK

İcardi'nin Galatasaray'da kalıp kalmayacağı önümüzdeki hafta belli olacak olsa da, geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'nın instagram'da yaptığı paylaşım, Sarı - kırmızılı kulübe sıcak baktıklarını gösteriyor.

Wanda Nara, İcardi'nin eşi olmak ile birlikte menajerliğini de yapıyor.

İcardi, birçok kez İstanbul'u ne kadar çok sevdiğini bahsetmiş olsa da, Galatasaray'da kalıp kalmayacağı sorularına ilk önce ailesinin sağlığı olduğunu belirtmişti.

Wanda Nara'nın geçen günlerde yaptığı paylaşımın altına, aslan emojisi ve sarı renkli kalp emojisi koyması, Sarı - kırmızılı taraftarlar için umut verici olmuştu.

MERTENS YERİNE KİM GELECEK?

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Sarı - kırmızılı kulüp, Mertens yerine Şampiyonlar Ligi'nde 29 yaşındaki Arjantinli Dybala'yı düşünüyor.

Dybala'nın çevikliğini ve oyun okumasını Şampiyonlar ligi'nde kullanmak isteyen Sarı - kırmızılı kulüp, Dybala'nın santraforda da oynamasını avantaj biliyor.

Dybala, Serie A Ligi'nde toplam 296 kez formayı giymiş, 110 gol atarak, 58 asist yapmıştı.

Dybala Şampiyonlar Ligi'nde başarılı performans göstererek, toplam 53 kez Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanmış, 18 gol ve 3 asist ile katkı sağlamıştı.