Icardi için resmi açıklama geldi: Galatasaray'da devam edecek mi?

Galatasaray, uzun zamandır yollarını gözlediği golcü oyuncu Icardi'ye kavuşuyor.

Sky İtalya'da Gianluca di Marzio'nun haberine göre; Mauro Icardi Galatasaray'la anlaştı.

Mauro Icardi’nin temsilcisinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Evet, Galatasaray ile resmi sözleşmeleri imzaladık. Hayırlı olsun.

Arjantinli golcünün sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



Galatasaray bu transfer için PSG'ye 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.