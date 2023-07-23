Icardi için resmi açıklama geldi: Galatasaray'da devam edecek mi?
İtalyan basınında yer alan son dakika haberine göre; Galatasaray geçen sezonki şampiyonlukta önemli payı olan Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Galatasaray, uzun zamandır yollarını gözlediği golcü oyuncu Icardi'ye kavuşuyor.
Sky İtalya'da Gianluca di Marzio'nun haberine göre; Mauro Icardi Galatasaray'la anlaştı.
Mauro Icardi’nin temsilcisinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Evet, Galatasaray ile resmi sözleşmeleri imzaladık. Hayırlı olsun.
Arjantinli golcünün sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Galatasaray bu transfer için PSG'ye 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.