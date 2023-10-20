Igor Tudor İstanbul'a Geldi! Beşiktaş İle Görüşmek İçin Mi Geldi?

Beşiktaş, Hırvat teknik adam Igor Tudor'la ilgili bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, İstanbul'a gelen Tudor'la görüşme yapılacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

-Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un Kulübümüzle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiasıyla basında ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka öncesi Kulübümüzdeki huzuru bozmak amacıyla menajer oyunlarıyla masa başında üretilen haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Derbiyi İzleyecek

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anthony Seric ile birlikte İstanbul'a gelen Tudor, cumartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini izleyecek.