İrfan Can Eğribayat'ın acı günü

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medyadan duyuran İrfan Can Eğribayat şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, " İrfan Can Eğribayat Kalecimiz İrfan Can Eğribayat’ın değerli babası Ökkeş Eğribayat’ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

Fenerbahçe'nin başsağlığı mesajı şöyle;

"Başın sağ olsun İrfan Can Eğribayat Kalecimiz İrfan Can Eğribayat’ın değerli babası Ökkeş Eğribayat’ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ökkeş Eğribayat’a Allah’tan rahmet; İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere tüm Eğribayat Ailesi’ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."