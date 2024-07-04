İrfan Can Eğribayat'ın acı günü

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat hayatını kaybetti

İrfan Can Eğribayat'ın acı günü
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Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medyadan duyuran İrfan Can Eğribayat şu ifadeleri kullandı:

"Canımız babamız Ökkeş Eğribayat'ı kaybettik. Kanserle verdiğimiz mücadeleyi maalesef kazanamadık. Babamız Merhum Ökkeş Eğribayat'ı 04.07.2024 (yarın) ikindi namazına müteakip Adana Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa vereceğiz. Sevenlerine duyurulur."

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, " İrfan Can Eğribayat Kalecimiz İrfan Can Eğribayat’ın değerli babası Ökkeş Eğribayat’ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

Fenerbahçe'nin başsağlığı mesajı şöyle;

"Başın sağ olsun İrfan Can Eğribayat Kalecimiz İrfan Can Eğribayat’ın değerli babası Ökkeş Eğribayat’ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ökkeş Eğribayat’a Allah’tan rahmet; İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere tüm Eğribayat Ailesi’ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."
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