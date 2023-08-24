İşte Manchester United'ın Altay için ödeyeceği bonservis bedeli!

İngiliz devi Manchester United, Fenerbahçe forması giyen 25 yaşındaki kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.Altay Bayındır için İngiliz devinin ne kadar ödeyeceği birçok kişi tarafından merak ediliyor.İşte detaylar...

İşte Manchester United'ın Altay için ödeyeceği bonservis bedeli!
İşte Manchester United'ın Altay için ödeyeceği bonservis bedeli!
Editör: Nihat Çarboğa
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İngiliz devi Manchester United, Fenerbahçe forması giyen 25 yaşındaki kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İŞTE MANCHESTER UNİTED'IN ALTAY İÇİN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS BEDELİ!

Geçtiğimiz günlerde menajeri ile birlikte Atina'ya giden Altay, burada Manchester United için sağlık kontrollerinden geçmişti.

İşte Manchester United'ın Altay için ödeyeceği bonservis bedeli! - Resim : 1

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kırmızılar, Milli file bekçi için sarı-lacivertlilere 6 milyon euro serbest kalma bedeli dışında FIFA Dayanışma Katkı Payı da ödeyecek ve rakam 7 milyon euro'yu bulacak.

Altay Bayındır kısa süre içinde Fenerbahçe'den ayrılarak Manchester United'a imza atacak.

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# Manchester United # Altay Bayındır
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