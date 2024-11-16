Jake Paul-Mike Tyson maçında kazanan belli oldu! Tüm dünya tarihi karşılaşmaya kilitlendi

Tüm dünyada son günlerin en çok konuşulan konularından biri YouTuber ve boksör Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu boksör Mike Tyson'ın karşı karşıya geleceği maç olmuştu.

Sporseverlerin merakla beklediği Jake Paul-Mike Tyson karşılaşması, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirildi.

Paul ile Tyson'ın karşılaştığı müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden yapıldı.

Mike Tyson, ilk iki raunt atak gözüken taraf oldu. Sonraki rauntlarda rakibine büyük üstünlük kuran Jake Paul, 8 raunt sonunda rakibini puanla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın son saniyelerinde rakibinin önünde eğilen Paul, Tyson'a saygısını gösterdi.

JAKE PAUL 11. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ

YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Jake Paul, 2018'de boks kariyerine başladı.

Mike Tyson karşısında profesyonel olarak 12. dövüşüne çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'sini nakavtla kazandığı söz konusu maçlarda 11. galibiyetine ulaştı.

MIKE TYSON 7. YENİLGİSİNİ YAŞADI

Kariyeri boyunca "Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımlanan 58 yaşındaki ABD'li Mike Tyson ise 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet aldığı kariyerinde 7. yenilgisini yaşadı.

BÜYÜK GELİRİN SAHİBİ OLDULAR

ABD basınında yer alan haberlerde müsabaka sayesinde Paul'ün en az 40 milyon dolar, Tyson'ın ise yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde edeceği öne sürüldü.

Öte yandan müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları da yapıldı.