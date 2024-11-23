Jake Paul ve Mike Tyson, boks dünyasından men edildi

Jake Paul, 58 yaşındaki Mike Tyson’a karşı kazandığı tartışmalı galibiyetin ardından, Teksas’taki maç kuralları nedeniyle Tyson ve kendisine 24 gün müsabakalardan men cezası verildi.

Sude İnak Sude İnak
Jake Paul ve Mike Tyson, boks dünyasından men edildi
Yayınlanma:

Jake Paul ve 58 yaşındaki Mike Tyson, 16 Kasım Cumartesi günü Teksas’ta gerçekleştirdikleri tartışmalı boks maçının ardından, Teksas Lisans ve Düzenleme Departmanı tarafından boks müsabakalarından men edildi. AT&T Stadyumu’nda sekiz raunt süren dövüşün ardından, her iki boksör de Teksas’taki kurallara aykırı hareket ettikleri için 24 gün boyunca müsabakalara katılamayacak.

Teksas Lisans ve Düzenleme Departmanı, dövüşçülerin her raunt arasında en az üç gün dinlenmesi gerektiğini belirten bir kural uyguluyor. Bu kurala uymayan Paul ve Tyson, ceza olarak müsabakalardan men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

boks Jake Paul Mike Tyson
Günün Manşetleri
A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu
"3. Dünya Savaşı şimdiden başladı"
Kadına yönelik şiddet ve medya
Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyım atandı
Polis ekibine silahlı saldırıda yeni gelişme
Gri kategoride aranırken yakalanan terörist tutuklandı
Irak'ın Kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Peskov açıkladı
CKD gündüz kuşağı anketinin sonuçlarını açıkladı!
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri işbirliğiyle tatbikat
Çok Okunanlar
Park halindeki araca silahlı saldırı Park halindeki araca silahlı saldırı
Bursa'da 18 yaşındaki torun dehşet saçtı Bursa'da 18 yaşındaki torun dehşet saçtı
Türkiye'yi 10 ayda, 54 milyonu aşkın turist ziyaret etti Türkiye'yi 10 ayda, 54 milyonu aşkın turist ziyaret etti
ASELSAN ile Savunma Sanayii arasında iki imza ASELSAN ile Savunma Sanayii arasında iki imza
A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu