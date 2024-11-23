Jake Paul ve Mike Tyson, boks dünyasından men edildi

Jake Paul ve 58 yaşındaki Mike Tyson, 16 Kasım Cumartesi günü Teksas’ta gerçekleştirdikleri tartışmalı boks maçının ardından, Teksas Lisans ve Düzenleme Departmanı tarafından boks müsabakalarından men edildi. AT&T Stadyumu’nda sekiz raunt süren dövüşün ardından, her iki boksör de Teksas’taki kurallara aykırı hareket ettikleri için 24 gün boyunca müsabakalara katılamayacak.

Teksas Lisans ve Düzenleme Departmanı, dövüşçülerin her raunt arasında en az üç gün dinlenmesi gerektiğini belirten bir kural uyguluyor. Bu kurala uymayan Paul ve Tyson, ceza olarak müsabakalardan men edildi.