Jorginho'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Arsenal oyuncusu Jorginho transferinde ilginç bir gelişme oldu.Sarı-lacivertlilerin Jorginho'yu istemesinin ardından oyuncun menajerinden beklenen açıklama geldi.İşte o açıklama...

Jorginho'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Jorginho'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Editör: Nihat Çarboğa
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Transferde 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ismi en çok öne çıkan oyunculardan biri olan Jorginho için açıklama geldi.

JORGİNHO'NUN MENAJERİNDEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Jorginho'nun menajeri Joao Santos, "Jorginho, Arsenal'e ve kulübüyle birlikte Premier Lig'deki, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine odaklanmış durumda. Fenerbahçe'ye transfer olmayacak." açıklaması yaptı.

Jorginho'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması - Resim : 1

SÖZLEŞMESİ 2024 YAZINDA BİTİYOR

Arsenal'in geçen sezonun devre arasında Chelsea'den kadrosuna kattığı Jorginho'nun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. İtalyan oyuncunun sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.

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JORGINHO KİMDİR?

Kariyerinde şu ana kadar 519 maça çıkan Jorginho, 47 kez gol sevinci yaşadı ve 31 de asist yaptı. Arsenal'ın yanı sıra Verona, Sambonifacese, Napoli ve Chelsea'de forma giydi.

# fenerbahçe
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