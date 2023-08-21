Juventus, Serie A'ya 3 puanla başladı

Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Udinese'yi 3-0 mağlup etti.

Juventus, Serie A'ya 3 puanla başladı
Juventus, Serie A'ya 3 puanla başladı
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

İtalya Serie A'nın ilk haftasında JuventusUdinese deplasmanına konuk oldu. Massimiliano Allegri'nin ekibi karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

 Juventus, Serie A'ya 3 puanla başladı - Resim : 1

Karşılaşmada Juventus'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Federico Chiesa, 20. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic ve 45. dakikada Adrien Rabiot attı.

3 PUANLA BAŞLADI


Bu sonucun ardından Juventus, sezona 3 puanla başladı. Udinese, ilk haftayı puansız kapattı.

Juventus, ligin bir sonraki haftasında Bologna'yı ağırlayacak. Udinese, Salernitana deplasmanına gidecek.

Trabzonspor Bruno Petkovic'i bekliyorTrabzonspor Bruno Petkovic'i bekliyorSpor
# juventus # Udinese # İtalya Serie A
Çok Okunanlar
12 kişi hayatını kaybetti
12 kişi hayatını kaybetti
Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alıyor! Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı
Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alıyor! Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
44 yıllık aşçıdan sütlaç yaparken bilinmesi gereken püf nokta! Pirinçler parlıyor
44 yıllık aşçıdan sütlaç yaparken bilinmesi gereken püf nokta! Pirinçler parlıyor
Öne Çıkanlar Rumlar ve Yunanlar Çıldırdı! Rusya KKTC’yi Korumak İçin BM’yi Veto Etti! - Ulusal Kanal Haber Rumlar ve Yunanlar Çıldırdı! Rusya KKTC’yi Korumak İçin BM’yi Veto Etti! - Ulusal Kanal Haber Dünyanın en yüksek barajı 2023 listesi açıklandı! İşte Türkiye'den listeye giren 2 baraj Dünyanın en yüksek barajı 2023 listesi açıklandı! İşte Türkiye'den listeye giren 2 baraj