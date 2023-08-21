Juventus, Serie A'ya 3 puanla başladı
Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Udinese'yi 3-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus, Udinese deplasmanına konuk oldu. Massimiliano Allegri'nin ekibi karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Juventus'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Federico Chiesa, 20. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic ve 45. dakikada Adrien Rabiot attı.
3 PUANLA BAŞLADI
Bu sonucun ardından Juventus, sezona 3 puanla başladı. Udinese, ilk haftayı puansız kapattı.
Juventus, ligin bir sonraki haftasında Bologna'yı ağırlayacak. Udinese, Salernitana deplasmanına gidecek.
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