Kadın Judo Ümit Milli Takımı hazır!

Milli takım, 23 Temmuz'da Slovenya'nın Maribor kentinde bu sene 17'ncisi düzenlenecek Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyatları'na katılacak.

Milli takım antrenörleri Yasin Doğan ve Erdal Doğan yönetiminde 2 Temmuz'da Trabzon TOHM'da kampa giren judo milli takımı Gençlik Olimpiyatları kampını tamamladı.

Bireysel ve takım olarak altın madalya hedeflediklerini belirten Doğan, haziran ayında düzenlenen Judo Avrupa Şampiyonası'ndaki başarılarını tekrarlamak istediklerini ifade etti.

Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyatları 23-29 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da düzenlenecek.