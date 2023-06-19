Kanada Grand Prix'si kazananı Max Verstappen! 41. zaferine ulaştı

Kanada'nın Montreal şehrindeki Circuit Gilles-Villeneuve Pisti'nde pazar günü gerçekleşen Formula 1'in dokuzuncu yarışında zafere ulaşan isim Max Verstappen oldu.

Damalı bayrağa ikinci ulaşan isim Fernando Alonso olurken, podyuma son çıkan isim ise Lewis Hamilton oldu.

RED BULL 100. ZAFERİNİ KUTLUYOR

Max Verstappen'in son aldığı zafer ile Red Bull takımı şuana kadarki toplam 100. zaferine ulaştı. Takımın yarıştan sonra, takıma zafer getiren pilotlara teşekkür ederek paylaştığı video ile 100. zaferini kutladı.