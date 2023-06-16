Kanada'da Formula 1 rüzgarı esecek: Yarış bu pazar 21.00'de

Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı tam gaz sürüyor. Takımlar klasmanında Red Bull'un, pilotlar klasmanında ise Max Verstappen'in büyük bir üstünlükle önde götürdüğü sezonun 9. yarışı Kanada'da gerçekleştirilecek.

Kanada'nın Montreal kentindeki Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılacak olan yarış 70 turdan oluşuyor. Sıralama turları yarın akşam (17 Haziran Cumartesi) 23.00'te, yarış ise pazar günü 21.00'de gerçekleşecek.

REB BULL İKİSİLİ ZİRVEDE YERİNİ KORUYOR

Sezonun ilk yarışından itibaren Red bull pilotları şampiyona'da zirveyi bırakmayarak yarışa devam ediyor. Max Verstappen 1., Sergio Perez ise 2.'lik ile zirvedeler.

Pilotların ve takımların puan durumunda ilk 5 sırası ise şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 170 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 117

3. Fernando Alonso (İspanya): 99

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 87

5. George Russell (Büyük Britanya): 65

Takımlar

1. Red Bull: 287

2. Mercedes: 152

3. Aston Martin: 134

4. Ferrari: 100

5. Alpine: 40